Певица Анна Седокова снялась в красном откровенном наряде с глубоким декольте

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала в ярко-красном наряде, состоящем из легинсов, корсета и мини-юбки с длинным шлейфом. Певица также надела кружевные перчатки. Образ звезды дополнили укладка и макияж с акцентом на глаза.

Ранее в апреле Анна Седокова в платье с глубоким декольте снялась на фоне Исаакиевского собора. Она позировала в черном кожаном изделии на бретелях.