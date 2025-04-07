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13:45, 7 апреля 2025Мир

Бориса Джонсона ущипнул страус

Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона ущипнул страус в сафари-парке
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона укусил страус во время отдыха в сафари-парке. Соответствующей видеозаписью поделилась супруга политика Кэрри Джонсон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео четырехлетний сын британского политика Уилфред сидит рядом с ним в машине у открытого окна. Происходящее снимает супруга Джонсона Кэрри.

Судя по всему, экс-премьер Британии открыл окно, чтобы покормить страуса, стоящего у автомобиля. Внезапно птица наклонилась и ущипнула политика. Он тут же отшатнулся и громко выругался.

Ранее Борис Джонсон попытался в соцсетях разрекламировать свои мемуары под названием «С цепи сорвался» (Unleashed) с помощью фото книги на фоне каменного истукана с острова Пасхи.

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