Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 7 апреля 2025Силовые структурыЭксклюзив

В России резко снизилось число мошеннических переводов денег за последние пять лет

«Лента.ру»: Хищение денег у клиентов банков в России снизилось на 68 % за 5 лет
Игорь Надеждин
Игорь Надеждин (Специальный корреспондент отдела «Силовые структуры»)

Фото: Masoud Mostafaei / Unsplash

В России за 2024 год было совершено более 70 миллионов попыток похитить деньги у клиентов банка. Из них успешными оказались чуть больше одного миллиона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

По словам Уварова, сейчас кибермошенникам удается произвести перевод средств клиентов только в двух процентах случаев. При этом пять лет назад показатели были гораздо хуже — успешными оказывались 70 процентов из всех попыток.

При этом в общем объеме всех операций доля мошеннических переводов крайне мала и занимает меньше одной десятитысячной процента.

Ранее МВД России предложило без суда блокировать на десять суток переводы денег, которые вызывают сомнения. Такими полномочиями хотят наделить следователей и дознавателей.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Зрителей возмутил сбежавший в США актер в ремейке «Москва слезам не верит»

    Курс рубля к доллару и евро упал

    Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

    Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

    Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

    В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

    В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

    В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

    Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше