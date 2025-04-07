В России резко снизилось число мошеннических переводов денег за последние пять лет

В России за 2024 год было совершено более 70 миллионов попыток похитить деньги у клиентов банка. Из них успешными оказались чуть больше одного миллиона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
По словам Уварова, сейчас кибермошенникам удается произвести перевод средств клиентов только в двух процентах случаев. При этом пять лет назад показатели были гораздо хуже — успешными оказывались 70 процентов из всех попыток.
При этом в общем объеме всех операций доля мошеннических переводов крайне мала и занимает меньше одной десятитысячной процента.
Ранее МВД России предложило без суда блокировать на десять суток переводы денег, которые вызывают сомнения. Такими полномочиями хотят наделить следователей и дознавателей.