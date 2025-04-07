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11:51, 7 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России допустили возобновление сотрудничества с Европой по одному направлению

Депутат Анансикх: Европа заинтересована в энергоресурсах России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Страны Евросоюза могут начать заключать контракты с российскими компаниями на поставку энергоресурсов в частном порядке, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Игорь Ананских. По его словам, возвращение к сотрудничеству с Россией в этом направлении будет выгодным для граждан европейских государств.

«Европа очень заинтересована в восстановлении сотрудничества с Россией по энергоресурсам, но восстановит ли в итоге — вопрос. Многое будет зависеть и от руководств стран ЕС, и от руководства союза. Надеюсь, они поймут, что их главная задача состоит в обеспечении благополучия жителей собственных стран, процветания бизнеса. И тогда страны смогут вернуться к закупкам энергоресурсов из России напрямую», — сказал политик.

Он заметил, что политика руководства Евросоюза зачастую оказывается крайне невыгодной для отдельных стран и их жителей, что вызывает вопросы — ведь если глав государств выбирает народ, то руководителей ЕС — нет. Но, как подчеркнул Ананских, именно эти лица, не избранные народом, диктуют свою волю главам стран.

«Варианта два: или руководство ЕС поймет, что их задача — развитие союза, или страны будут пытаться заключать контракты с российскими компаниями напрямую. Мы видим, что и сейчас в России закупаются большие объемы энергоресурсов, которые так или иначе приходят в Европу, но с наценками в два-три раза, что крайне невыгодно для бизнеса и граждан», — обратил внимание депутат.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Фогт счел возможным возобновление поставок газа из России. Он отметил, что возобновление поставок российского топлива возможно только после окончания украинского конфликта

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