Экстрадированные из Бразилии двое россиян получили сроки за многомиллионное мошенничество

Экстрадированным из Бразилии за мошенничество жителям Казани вынесли приговор

Двоих жителей Татарстана, экстрадированных из Бразилии по запросу Генпрокуратуры России, осудили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вахитовский районный суд вынес приговор Веронике Лебедевой и Денису Асфандьярову. Лебедева получила шесть лет и один месяц лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей по статье о мошенничестве. Асфандьяров получил шесть лет и 400 тысяч рублей штрафа за пособничество в мошенничестве. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, с января 2017 года по январь 2018 года генеральный директор компании «Керами» Лебедева при содействии коммерческого директора фирмы Асфандьярова обманом завладели правом на имущество других коммерческих организаций стоимостью более 67 млн рублей. Женщина заключила с ними договоры поставки строительных материалов, получила аванс в виде 29 квартир в Казани, но не исполнила свои обязанности.

Отмечается, что Асфандьяров оказывал содействие соучастнице и созванивался с покупателями, выезжал к месту строительства, показывал квартиры и документы на них, участвовал в заключении договоров между Лебедевой и покупателями. В ноябре 2019 года сообщники скрылись в Бразилии. Однако в июне 2024 года их экстрадировали в Россию.