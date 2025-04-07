ЕС изъявил желание обсуждать с США введенные Трампом пошлины

Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС обсуждать с США новые пошлины

Европейский союз (ЕС) готов обсуждать с американской стороной новые пошлины на импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует Reuters.

«Брюссель также готов принять ответные меры», — передает агентство слова чиновницы.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил в беседе с «Лентой.ру», что импортные пошлины президента США Дональда Трампа окажут депрессивное влияние на мировую экономику, но в большей степени повлияют именно на экономику внутри Штатов.