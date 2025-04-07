Европа определилась с датой введения первых пошлин на товары из США

Еврокомиссар Шефчович: Первые пошлины на импорт из США заработают 15 апреля

Ответные пошлины Европейского союза на американские товары вступят в силу 9 апреля, а первый их пакет начнет действовать уже 15 числа того же месяца. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. Его процитировало ТАСС.

Вступление в силу остальных пошлин Евросоюза намечено на 15 мая.

Еврокомиссар подчеркнул, что Брюссель хочет решить конфликт путем переговоров, но не собирается ждать вечно. Кроме того, он не стал конкретизировать, какие американские товары Европа собирается обложить пошлинами. По словам Шевчовича, ему не хочется «предвосхищать события».

Впрочем, по словам министра иностранных дел и Италии Антонио Таяни, Еврокомиссия взяла за основу тот список товаров, который рассматривался еще во время первой торговой войны, в 2018 году. Это значит, что пошлины распространятся на мясо, зерновые, вино, древесину, джинсы, мотоциклы, пылесосы, жевательные резинки, зубные нити, туалетную бумагу и бриллианты.

Ранее выяснилось, что есть страны, которые надеются преуспеть в ходе развязанной США торговой войны. В числе таковых оказалась Кения. В Найроби уверены: пошлины Трампа помогут этой африканской стране победить в глобальном торговом противостоянии.