Одна страна рассказала о выигрыше от пошлин Трампа

В Кении заявили, что пошлины Трампа помогут стране победить в торговой войне

В Кении выразили оптимизм из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. В Найроби считают, что американские пошлины помогут стране победить в зарождающейся глобальной торговой войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления министра торговли Ли Киньянджуи.

«Поскольку другие страны-экспортеры текстиля сталкиваются с гораздо более высокими пошлинами, Кения могла бы позиционировать себя как альтернативный центр поставок для покупателей», — рассказал чиновник о возможном выигрыше республики.

Однако, как отмечает Reuters, любые выгоды для Кении «могут быть сведены на нет ущербом от пошлин для мировой экономики».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев» заявил, что импортные пошлины президента США Дональда Трампа окажут депрессивное влияние на мировую экономику, но в большей степени повлияют именно на экономику внутри Штатов. По словам эксперта, импортные пошлины будут выплачивать сами американцы, они должны сдерживать покупателя от приобретения иностранных товаров.

«То есть, если рынку все равно нужны импортные товары, пошлины просто вкладываются в цену, что дает их рост. Зато позволяет развить собственное производство», — пояснил он.