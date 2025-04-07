Общественники попросили ФАС проверить законопроект о локализации такси

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить проект о локализации такси на предмет нарушения закона, пишет РБК. К антимонопольной службе обратились общественники от союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир».

Речь идет о документе, по которому регионы смогут устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в службах такси. Если такой законопроект примут, новые нормы вступят в силу уже с октября. По оценке «Цифрового мира», сейчас под эти требования подходят только четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura. ФАС просят проверить этот документ на предмет нарушения прав потребителей и антимонопольного законодательства.

Ранее глава «Цифрового мира» Валерий Корнеев говорил, что ужесточение критериев допуска автомобилей к работе в такси с большой долей вероятности в очередной раз приведет к массовому оттоку водителей из сферы пассажирских автоперевозок. Усиление регулирования отрасли со стороны государства, отметил аналитик, будет способствовать переходу значительной части таксистов в теневую экономику.