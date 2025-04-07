Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 7 апреля 2025Экономика

ФАС попросили проверить проект о локализации такси

Общественники попросили ФАС проверить законопроект о локализации такси
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить проект о локализации такси на предмет нарушения закона, пишет РБК. К антимонопольной службе обратились общественники от союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир».

Речь идет о документе, по которому регионы смогут устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в службах такси. Если такой законопроект примут, новые нормы вступят в силу уже с октября. По оценке «Цифрового мира», сейчас под эти требования подходят только четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura. ФАС просят проверить этот документ на предмет нарушения прав потребителей и антимонопольного законодательства.

Ранее глава «Цифрового мира» Валерий Корнеев говорил, что ужесточение критериев допуска автомобилей к работе в такси с большой долей вероятности в очередной раз приведет к массовому оттоку водителей из сферы пассажирских автоперевозок. Усиление регулирования отрасли со стороны государства, отметил аналитик, будет способствовать переходу значительной части таксистов в теневую экономику.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их

    Минобороны сообщило о шести нарушениях ВСУ моратория на удары по энергоинфраструктуре

    Экипаж «Союза МС-27» проведет два выхода в открытый космос

    Стало известно о новом ударе ВСУ по энергетической инфраструктуре в Воронежской области

    Дерипаска потребовал в Лондоне раскрыть источник получения названного подделкой документа

    Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

    ФСБ задержала призывавшего российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ мужчину

    ВСУ дважды ударили по энергетическим объектам в регионе России

    В КХЛ ответили на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо»

    В Госдуме назвали пять преимуществ роботов перед мигрантами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше