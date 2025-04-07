ФСБ задержала призывавшего российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ мужчину

В Орловской области ФСБ задержала мужчину, призывавшего сотрудничать с ВСУ

В Орловской области задержали мужчину, призывавшего российских военнослужащих сотрудничать с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По данным ведомства, задержанный является сторонником террористической организации. Он публиковал в Telegram-канале видео, пропагандирующие идеи терроризма. Кроме того, мужчина призывал российских военнослужащих переходить на сторону ВСУ и сотрудничать с ними, передавая данные о дислокации и численности войск Российской армии в зоне специальной военной операции.

Россиянина уже доставили в Москву, он арестован.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод ВСУ.