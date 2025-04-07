Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:56, 7 апреля 2025Путешествия

Хозяин отеля в Африке пригрозил россиянину и его жене изнасилованием за плохой отзыв

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Хозяин отеля на африканском острове Занзибар пригрозил российскому блогеру Константину Гришину изнасиловать его и его жену за плохой отзыв в сети. Об этом путешественник рассказал в своем Telegram-канале.

Задержанный ранее соотечественник сообщил, что покинул полицейский участок. «Это было довольно жестко, но нам помогал российский консул, — добавил Гришин. — Он постоянно был на связи и разговаривал со мной, владельцем отеля и главным полицейским».

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

Однако, по мнению туриста, на этом история еще не закончилась. «Пока мы были в полицейском участке, владелец отеля обещал изнасиловать меня и мою жену, — продолжил он. — Мы не уверены, что за нашей машиной нет слежки».

На фоне слышно, как супруга россиянина настоятельно просит его перестать снимать видео. «Выключи это, я тебе говорю», — призывает она.

Информация о том, что отдыхавший на Занзибаре путешественник Константин Гришин угодил в полицию из-за плохого отзыва об отеле, появилась в понедельник, 7 апреля. Мужчина заявил, что последние пять ночей жил в Canary Hotel & Spa. Он поставил гостинице единицу в Booking и написал негативный отзыв о ней на Google-картах.

После этого в номер туристов ворвались владелец отеля вместе с сотрудниками полиции и службы безопасности. Им начали угрожать.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Наследника короля арестовали за продажу королевской усадьбы алмазному магнату

    Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

    Российские военные рассказали о «тайных» тропах россиян в российском приграничье

    Сын Никаса Сафронова признался в сделанной подпольной пластике

    На Украине предупредили о скором экономическом кризисе

    В России снизились ипотечные ставки

    71-летняя Любовь Успенская захотела заняться стрип-пластикой

    Маленький козерог попал в объектив фотоловушки на Алтае

    Названа главная причина инвалидности бойцов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше