Хозяин отеля в Африке пригрозил россиянину и его жене изнасилованием за плохой отзыв

Хозяин отеля на африканском острове Занзибар пригрозил российскому блогеру Константину Гришину изнасиловать его и его жену за плохой отзыв в сети. Об этом путешественник рассказал в своем Telegram-канале.

Задержанный ранее соотечественник сообщил, что покинул полицейский участок. «Это было довольно жестко, но нам помогал российский консул, — добавил Гришин. — Он постоянно был на связи и разговаривал со мной, владельцем отеля и главным полицейским».

Однако, по мнению туриста, на этом история еще не закончилась. «Пока мы были в полицейском участке, владелец отеля обещал изнасиловать меня и мою жену, — продолжил он. — Мы не уверены, что за нашей машиной нет слежки».

На фоне слышно, как супруга россиянина настоятельно просит его перестать снимать видео. «Выключи это, я тебе говорю», — призывает она.

Информация о том, что отдыхавший на Занзибаре путешественник Константин Гришин угодил в полицию из-за плохого отзыва об отеле, появилась в понедельник, 7 апреля. Мужчина заявил, что последние пять ночей жил в Canary Hotel & Spa. Он поставил гостинице единицу в Booking и написал негативный отзыв о ней на Google-картах.

После этого в номер туристов ворвались владелец отеля вместе с сотрудниками полиции и службы безопасности. Им начали угрожать.