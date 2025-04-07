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13:52, 7 апреля 2025Мир

Иран пригрозил жестким ответом на возможный удар США и Израиля

МИД Ирана: Агрессия США и Израиля повлечет за собой жесткий ответ
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Внешняя агрессия в отношении Ирана повлечет за собой жесткий военный ответ, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) страны Эсмаил Багаи. Его слова приводит агентство Mehr.

«Мы со всей силой ответим на любое нападение и агрессию в отношении нашей страны. Те, кто угрожает Ирану, должны знать, что, если эти угрозы будут реализованы, они немедленно получат всеобъемлющий ответ», — отметил дипломат, комментируя заявления официальных лиц США и Израиля о возможном ударе по иранским ядерным объектам.

Он подчеркнул, что несмотря на проводимую Ираном «политику добрососедства и регионального сотрудничества с целью избегать создания напряженности», иранские военные постоянно совершенствуют свою способность противостоять любым внешним угрозам.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел ВС страны в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран также предупредил соседние государства о «серьезных последствиях» в случае их поддержки возможной атаки США.

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