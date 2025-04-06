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16:22, 6 апреля 2025Мир

Вооруженные силы Ирана привели в повышенную готовность из-за возможной атаки США

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за возможной атаки США
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Caren Firouz / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает РБК.

Причиной такого шага названа возможная атака США. Тегеран разослал предупреждения соседним странам: Ираку, Кувейту, Катару, ОАЭ, Турции и Бахрейну о том, что любая поддержка возможной атаки США, в том числе, предоставление своего воздушного пространства и территории, будет иметь «серьезные последствия».

Иранский МИД заявил, что столь же тверд в защите национальных интересов и суверенитета, но, несмотря на отказ от прямых переговоров с США, готов к непрямому обсуждению ядерной программы и снятия санкций.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условием переговоров с США диалог с равноправной позиции.

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