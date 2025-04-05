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22:07, 5 апреля 2025Мир

Президент Ирана назвал условие переговоров с США

Президент Ирана Пезешкиан: Переговоры с США должны пройти на равноправной основе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие переговоров с США — по его словам, они должны пройти на равноправной основе. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

«Иран желает диалога с равноправной позиции. Не то чтобы [США], с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой — хотели бы вести переговоры», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в случае, если Вашингтон действительно хочет переговоров, угрозы не имеют смысла. Пезешкиан отметил, что США «унижают» не только Иран, но и весь мир, что идет вразрез с призывом к переговорам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил угрозы президента США Дональда Трампа начать войну с Ираном. «Проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только дипломатическим средствами, исключительно», — отметил представитель Кремля.

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