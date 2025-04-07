Иран высказался о намерении создать ядерное оружие

Представитель МИД Ирана Багаи: Тегеран никогда не будет создавать ядерное оружие

Тегеран ни при каких обстоятельствах не намерен создавать ядерное оружие. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает агентство SNN.

«Позиция Ирана по ядерной проблеме абсолютно прозрачна (...) В своем последнем твите глава МИД Ирана [Аббас Аракчи] ясно обозначил, что Иран никогда и ни при каких обстоятельствах не стремился к обладанию ядерным оружием», — сказал он.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, этот вопрос является частью стратегии и убеждений. Он подчеркнул, что отказ от создания ядерного оружия основан на фетве Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе пройдет 8 апреля в Москве. Она отметила, что консультации пройдут на экспертном уровне.