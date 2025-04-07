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15:35, 7 апреля 2025Мир

Иран высказался о намерении создать ядерное оружие

Представитель МИД Ирана Багаи: Тегеран никогда не будет создавать ядерное оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Тегеран ни при каких обстоятельствах не намерен создавать ядерное оружие. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает агентство SNN.

«Позиция Ирана по ядерной проблеме абсолютно прозрачна (...) В своем последнем твите глава МИД Ирана [Аббас Аракчи] ясно обозначил, что Иран никогда и ни при каких обстоятельствах не стремился к обладанию ядерным оружием», — сказал он.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, этот вопрос является частью стратегии и убеждений. Он подчеркнул, что отказ от создания ядерного оружия основан на фетве Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе пройдет 8 апреля в Москве. Она отметила, что консультации пройдут на экспертном уровне.

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