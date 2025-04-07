Певец Филипп Киркоров похвастался выпущенными к 80-летию Победы часами Rolex

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров похвастался часами Rolex, выпущенными лимитироанно к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) светской львицы, блогерши Виктории Шеляговой.

В размещенном видео поп-исполнитель показал инфлюэнсерше часы с изображением монумента «Родина-мать», а также продемонстрировал черный футляр, в котором они находились. На кадрах видно, что его внутреннюю часть украшает георгиевская лента.

«В пятницу они вышли, а сегодня они у меня. Я как в соцсетях увидел, я поднял на уши весь мир. За сутки мне их раздобыли», — рассказал артист.

В декабре прошлого года сообщалось, что Киркоров посетил премьеру фильма «НеБриллиантовая рука» с роскошной сумкой люксового бренда Thom Browne и показал ее содержимое.