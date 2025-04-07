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18:06, 7 апреля 2025Спорт

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста из худшего клуба Греции

«Краснодар» объявил о трансфере бразильского футболиста Сантоса у «Ламии»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Густаво Сантос

Густаво Сантос. Фото: ФК «Краснодар»

Российский футбольный клуб «Краснодар» в своем Telegram-канале объявил о трансфере бразильского полузащитника Густаво Сантоса из греческой «Ламии».

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до лета 2029 года. Отмечается, что Сантос присоединится к «Краснодару» 15 июня 2025 года.

«Ламия» — худшая команда Греции, занявшая последнее 14-е место в регулярном чемпионате страны. В текущем сезоне Сантос провел 19 матчей за клуб, забив шесть мячей и отдав одну результативную передачу.

«Краснодар» является лидером чемпионата России. В 23 матчах команда набрала 52 очка.

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