Курс рубля к доллару и евро упал

Курс евро поднялся выше 95 рублей

Курс российской валюты снижается на рынке Форекс, опускаясь к американской и европейской на 2,19 и 2,81 процента соответственно, свидетельствуют данные Investing.

За доллар на момент написания материала давали 86,35 рубля, евро поднялся выше 95 рублей, достигнув 95,17.

Поддержка рублю исходит от все еще повышенного притока валюты от экспортеров и ряда других факторов, но этот позитив «не вечен», отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, напомнивший, что в пятницу фьючерсы на доллар и евро были почти на 2 процента выше официальных курсов Центробанка, которые на фоне этого прогнозируются на 8 апреля «по траектории срочных контрактов», то есть «вверх, примерно на те же 2 процента».

Вслед за обвалом на азиатских рынках акций резким снижением открылся 7 апреля и российский. На минимуме он падал ниже 2650 пунктов, а позднее скорректировался до 2 717, теряя около 2,5 процента.