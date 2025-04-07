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08:38, 7 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал до уровней прошлого года

Индекс Мосбиржи упал на старте торгов ниже 2700 пунктов, опустившись на 3,84 %
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Российский фондовый рынок после 13-дневного снижения начал неделю новым резким падением — на утренней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опустился до уровней декабря 2024 года, упав ниже 2700 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации материала показатель терял 3,84 процента, достигая 2675,24 пункта. Вскоре снижение превысило 4 процента.

Как отмечается в обзоре «БКС Экспресс», если бы индекс рассчитывался на выходных, то он достиг бы прошлогодних уровней раньше понедельника, и, «хотя рынок технически сильно перепродан, а акции оказались фундаментально дешевы», из-за продолжающегося глобального обвала «российские акции по негативной недельной тенденции могут быть вновь ниже».

Торги на азиатских рынках, продолжая реагировать на повышенные тарифы, введенные США на импорт почти всех стран мира, открылись 7 апреля с резко отрицательной динамикой. «Я не хочу, чтобы что-то падало», — сказал Дональд Трамп на фоне произошедшего, отметив в связи с ситуацией в экономике, что иногда приходится принимать лекарства.

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