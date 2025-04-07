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07:32, 7 апреля 2025Россия

Курская пенсионерка рассказала о восьми месяцах выживания в оккупации ВСУ

РИА Новости: В Мартыновке пенсионерка во время оккупации ВСУ пила дождевую воду
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В селе Мартыновка Курской области пенсионерка пила дождевую воду во время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). О выживании она рассказала агентству РИА Новости.

«Вода, если польется, пойдет дождь, я ведра понаставлю везде. А [потом] процежу ее, в банки вылью», — рассказала женщина, добавив, что на дождевой воде она также варила суп.

72-летняя пенсионерка из-за отсутствия воды в населенном пункте все восемь месяцев оккупации не мылась. Из-за этого впоследствии у женщины, как она рассказала, начали выпадать волосы.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Алтайского края неделю ел листья и пил дождевую воду в ожидании эвакуации. На восьмой день солдат решился на прорыв к своим. Он преодолел три километра в зоне поражения, а также пересек минное поле.

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