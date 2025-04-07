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14:26, 7 апреля 2025Мир

Маск напомнил о близости России и США

Макс напомнил пользователям Х, насколько близки Россия и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск напомнил пользователям соцсети Х, насколько США и Россия близки географически. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице.

Как говорится в видео, Россию и Штаты разделают всего 3,8 километров водной преграды в Беринговом проливе, и в зимнее время границу можно пересечь пешком по льду. Закадровый голос отмечает, что о близости стран знают «не все американцы».

Ранее стало известно, что жители острова Крузенштерна в американском штате Аляска испугались перехода территории под контроль России.

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