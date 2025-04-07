Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:49, 7 апреля 2025Путешествия

Мать обвинила сотрудника авиакомпании в краже золотой цепочки у ее ребенка

Пассажирка IndiGo обвинила члена экипажа в краже золотой цепочки у ее ребенка
Алина Черненко

Фото: Abhishek Mehta / Getty Images

Пассажирка авиакомпании IndiGo обвинила члена экипажа в краже золотой цепочки у ее пятилетнего ребенка. Об этом сообщает India TV News.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из Тируванантапурама в Бангалор, Индия. Мать несовершеннолетнего Приянка Мукерджи подала жалобу на сотрудника перевозчика в полицию международного аэропорта Кемпеговда. Началось расследование. Представители IndiGo, в свою очередь, заявили, что относятся к таким вопросам «крайне серьезно» и будут сотрудничать со следствием.

В марте сотрудник российского аэропорта вытащил из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей и попался на краже. Деньги у 25-летнего мужчины изъяли, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Российские военные рассказали о «тайных» тропах россиян в российском приграничье

    Сын Никаса Сафронова признался в сделанной подпольной пластике

    На Украине предупредили о скором экономическом кризисе

    В России снизились ипотечные ставки

    71-летняя Любовь Успенская захотела заняться стрип-пластикой

    Маленький козерог попал в объектив фотоловушки на Алтае

    Названа главная причина инвалидности бойцов СВО

    Еще одна страна подала торговый иск к США

    Путина заинтересовало название программы перелетов между Москвой и Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше