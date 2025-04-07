Мать обвинила сотрудника авиакомпании в краже золотой цепочки у ее ребенка

Пассажирка IndiGo обвинила члена экипажа в краже золотой цепочки у ее ребенка

Пассажирка авиакомпании IndiGo обвинила члена экипажа в краже золотой цепочки у ее пятилетнего ребенка. Об этом сообщает India TV News.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из Тируванантапурама в Бангалор, Индия. Мать несовершеннолетнего Приянка Мукерджи подала жалобу на сотрудника перевозчика в полицию международного аэропорта Кемпеговда. Началось расследование. Представители IndiGo, в свою очередь, заявили, что относятся к таким вопросам «крайне серьезно» и будут сотрудничать со следствием.

В марте сотрудник российского аэропорта вытащил из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей и попался на краже. Деньги у 25-летнего мужчины изъяли, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

