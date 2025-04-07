Москвичей предупредили о гололедице

Синоптик Вильфанд: До 13 апреля в Москве ожидаются снег и гололед

Москвичам стоит приготовиться к гололедице. Об опасности на дорогах жителей столицы предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

На этой неделе, с 7 по 13 апреля, по прогнозам синоптика, ожидаются сильные осадки. Столбики термометров в ближайшие ночи опустятся до минус 3-8 градусов. Холодно будет и днем: температура воздуха в мегаполисе до четверга будет держаться около нулевой отметки, а в Подмосковье составит от минус 3 до плюс 2 градусов. На фоне ночных заморозков подтаявший за день снег будет вновь замерзать, создавая на дорогах гололед.

В Новой Москве, кроме того, возможно выпадение мокрого снега, что спровоцирует гололедно-изморозевое налипание на проводах и деревьях, отмечает Вильфанд. Вдобавок в Москве усилится ветер. Его порывы на текущей неделе могут достичь 15 метров в секунду. Это создаст условия для возникновения метели, что еще больше усложнит ситуацию для автомобилистов.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать потепления. По расчетам метеорологов, погодная обстановка улучшится не раньше чем к середине апреля — лишь тогда столбики термометров начнут двигаться к отметке в плюс 10 градусов.