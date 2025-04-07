Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:01, 7 апреля 2025Бывший СССР

На Украине допустили капитуляцию Киева

Экс-генпрокурор Украины Луценко: Ермак может подписать капитуляцию Киева в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава офиса президента страны Андрей Ермак был назначен главой группы для переговоров с США, чтобы подписать договор о фактической капитуляции Киева. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Лапина.

Луценко допустил, что Ермак подпишет капитуляцию Киева.

«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак. <...> Он может подписать что угодно», — сказал он.

Материалы по теме:
Премьер-министр Украины подал в отставку Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Премьер-министр Украины подал в отставкуПоводом стал скандал с прослушкой правительства
17 января 2020
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку В Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставкуВ Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
2 августа 2019

Украинский экс-генпрокурор заявил, что на данный момент власти страны «ломают» бывшего президента Петра Порошенко, чтобы его сторонники не помешали голосованию за «Стамбул-2» в Верховной Раде.

Ранее вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что переговоры Киева и Вашингтона по добыче полезных ископаемых пройдут на текущей неделе. По ее словам, в состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили капитуляцию Киева

    Блогера Жидковского призвали проверить на предмет ЛГБТ

    В российском регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадал подросток

    ВСУ разбили переданный Британией вертолет

    Трамп объяснил объединение европейских стран в ЕС

    Жители российского города пожаловались на заросший плесенью дом

    Трамп объяснил необходимость введения пошлин

    Трамп допустил введение пошлин на постоянной основе

    В Международной федерации гимнастики оценили отказ россиян от участия в турнирах

    Житель Дзержинска рассказал о своем вкладе в освобождение города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше