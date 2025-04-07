Экс-генпрокурор Украины Луценко: Ермак может подписать капитуляцию Киева в США

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава офиса президента страны Андрей Ермак был назначен главой группы для переговоров с США, чтобы подписать договор о фактической капитуляции Киева. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Лапина.

Луценко допустил, что Ермак подпишет капитуляцию Киева.

«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак. <...> Он может подписать что угодно», — сказал он.

Украинский экс-генпрокурор заявил, что на данный момент власти страны «ломают» бывшего президента Петра Порошенко, чтобы его сторонники не помешали голосованию за «Стамбул-2» в Верховной Раде.

Ранее вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что переговоры Киева и Вашингтона по добыче полезных ископаемых пройдут на текущей неделе. По ее словам, в состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.