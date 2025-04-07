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09:24, 7 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли вероятный способ повреждения кабелей на Балтике

Politico: Кабели на Балтике могли быть повреждены в результате подкупа капитана
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Подводные энергетические и коммуникационные кабели в Балтийском море могли быть повреждены якорем в результате подкупа капитана судна. Вероятный способ совершения диверсии раскрыл профессор международных отношений и эксперт по безопасности на море в Университете Копенгагена Кристиан Бюгер в беседе с Politico.

«Потенциально это может быть просто подкуп капитана, чтобы он спустил якорь», — заявил эксперт.

Бюгер отметил, что подобная операция обходится «очень дешево» и требует минимальных затрат. По его словам, подводные кабели при повреждении сложно восстанавливать, так как количество предназначенных для этого ремонтных кораблей «относительно ограничено». В публикации также отмечается, что проводить такие операции на Балтике легко из-за небольшой глубины моря.

В начале марта газета The Wall Street Journal сообщила, что у НАТО пока нет доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.

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