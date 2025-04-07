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15:42, 7 апреля 2025Ценности

Названа непригодная для стирки в машине вещь

Мастер по ремонту Флинт назвал коврик для ванной непригодным для стирки в машине
Мария Винар

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалист по ремонту бытовой техники Скотт Флинт назвал вещь, которая непригодна для стирки в машине вещь. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Речь идет о коврике для ванной. «Я видел слишком много стиральных машин с фронтальной загрузкой, которые вышли из строя из-за того, что клиенты стирали в них коврики для ванной», — заявил мастер.

Выяснилось, что коврик впитывает в себя намного больше воды в отличие от других изделий. Из-за этого подшипник устройства, который помогает барабану вращаться, не может выдержать его вес. Кроме того, из-за высокой скорости вращения коврик может разорваться и засорить двигатель.

В связи с этим эксперт призвал не стирать данную вещь в домашних условиях, а отнести ее в прачечную, где установлены машины с большей вместимостью.

В марте уборщица Энн Симмонс, которая много лет работала в Букингемском дворце, раскрыла простые способы вернуть мягкость полотенцам.

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