Названа цена энергетической свободы Европы от России

«Ведомости»: Свобода от энергоресурсов из России обошлась ЕС в 1,3 трлн евро

Стратегия властей Евросоюза (ЕС) по снижению зависимости от российских энергоресурсов после 2022 года обошлась региону более чем в триллион евро. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты.

Одним из главных последствий такого решения стало удорожание импорта энергоресурсов. Европейские страны были вынуждены искать альтернативных поставщиков, что привело к повышению стоимости поставок топлива в регион. В результате за один только импорт энергоресурсов с 2022 по 2024 год государства ЕС переплатили 544 миллиарда евро. Эти деньги заработали США, Великобритания, Норвегия и страны Ближнего Востока, которые воспользовались ситуацией и заметно нарастили экспорт в ЕС.

Косвенные же потери Евросоюза, ставшие следствием разгона инфляции, оказались еще больше. За последние три года темпы роста потребительских цен составили 19,2 процента. В итоге совокупные потери ЕС с учетом всех косвенных эффектов за отчетный период превысили отметку в 1,3 триллиона евро. Основное бремя легло на плечи рядовых граждан, которые недополучили 1,6 триллиона евро доходов, или 6,3 процента валового объема оплаты труда за 2022-2024 годы, заключается в материале.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) пришли к выводу, что европейской промышленности так и не удалось выйти из кризисной ситуации с 2022 года из-за удорожания энергоносителей. За последние несколько лет стоимость газа для промышленных потребителей в ЕС оказалась в пять раз выше, чем в США, и на 30 процентов больше, чем в Китае. Это обстоятельство нанесло серьезный удар по конкурентоспособности выпускаемой в регионе продукции. Ситуация на мировом энергорынке начнет постепенно улучшаться не раньше 2026 года, что может привести к затягиванию кризиса в ЕС, предупредили эксперты.