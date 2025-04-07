Создателей PS5 обвинили в отсутствии игр

Tech4Gamers: Для PS5 вышло в 10 раз меньше эксклюзивных игр, чем для PS3

Для консоли PlayStation 5 выпустили в 10 раз меньше эксклюзивных игр, чем для PlayStation 3. Об этом сообщает издание Tech4Gamers.

Журналисты медиа подсчитали, сколько видеоигр выходили для консолей PlayStation в качестве эксклюзивов — то есть в них можно было сыграть только на приставке Sony. Создателей PS обвинили в значительном снижении количества выпускаемых эксклюзивно для консоли игр за последние годы.

Выяснилось, что для актуальной PS5 вышло всего 13 эксклюзивов. Для сравнения, для PS4 в своем время представили около 60 эксклюзивных тайтлов, для PS3 — 177 эксклюзивов. «То есть для PlayStation 5 вышло примерно в 5 раз меньше игр по сравнению с PS4, и в 10 раз меньше по сравнению с PS3», — заключили авторы.

Журналисты медиа отметили, что такое положение вызывает у них беспокойство, хотя до конца жизненного цикла PS5 осталось еще несколько лет. В материале говорится, что многие эксклюзивные для PlayStation 5 игры оказались не полноценными тайтлами, а продолжениями других игр. Главной причиной резкого снижения выпуска эксклюзивов авторы издания назвали возросшую стоимость разработки игр.

Ранее специалисты издания Cryptopolitan заявили, что из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа цены на игровые консоли вырастут на 20-50 процентов. По мнению опрошенных экспертов, цены на приставки и видеоигры увеличатся ближе к лету.