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07:30, 7 апреля 2025Наука и техника

Обнаружен метод избавления от аллергии

Cell: RORγt+ клетки предотвращают запуск аллергических реакций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выявили особый тип иммунных клеток, который предотвращает развитие пищевой аллергии. Открытие сделано в ходе проведения эксперимента на мышах. Результаты исследования опубликованы в Cell.

В работе описываются особые иммунные клетки — RORγt+ клетки. Они находятся в кишечнике и, как показали эксперименты, играют ключевую роль в выработке толерантности к пищевым аллергенам. Без них у животных возникало воспаление и аллергическая реакция на безвредный яичный белок.

В норме иммунитет умеет «игнорировать» еду, не путая ее с патогенами — этот процесс называется пищевой толерантностью. Однако у миллионов людей, в том числе у детей, эта система дает сбой: иммунные клетки ошибочно воспринимают продукты как угрозу. В результате возникают потенциально опасные реакции — от сыпи и зуда до удушья.

Авторы исследования объяснили, что RORγt+ клетки помогают другим участникам иммунной системы «понять», что пища не представляет опасности. Чтобы доказать это, они удалили эти клетки из кишечника мышей — в результате животные потеряли толерантность к пище и начали проявлять признаки аллергии.

Ученые отмечают, что подобные клетки есть и у человека, а значит, в будущем можно будет создать терапию, которая будет не просто снимать симптомы, а предотвращать сам запуск аллергической реакции. Такой подход может быть полезен не только при аллергии, но и при других заболеваниях кишечника, включая целиакию и воспалительные патологии.

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