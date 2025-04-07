Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:07, 7 апреля 2025Наука и техника

Обнаружена неожиданная причина ухудшения памяти

The Journals of Gerontology: Загрязненный воздух ухудшает работу мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Долговременное воздействие загрязненного воздуха может вредить мозгу пожилых людей. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Journals of Gerontology.

Специалисты изучили данные более 1100 человек старше 65 лет, проживающих в Англии. В течение десяти лет исследователи отслеживали, сколько оксида азота и мелких частиц PM2.5 было в воздухе там, где жили участники. Эти вещества поступают в атмосферу в основном от автомобилей, отопительных систем и промышленных выбросов.

Затем ученые проверили память, внимание, способность к планированию и речевые навыки участников с помощью стандартных когнитивных тестов. Оказалось, что у людей, проживавших в наиболее загрязненных районах, результаты тестов были ниже, особенно в заданиях на речь: подбор слов, скорость и плавность речи.

По мнению авторов, загрязнение воздуха может нарушать работу височной доли мозга, которая отвечает за обработку языковой информации. «Наши данные показывают, что загрязнение опасно не только для легких и сердца, но и для мозга. Особенно при длительном воздействии» — говорит автор работы Джорджо Ди Джесса.

Исследователи призывают усилить экологические стандарты и контроль за качеством воздуха, чтобы на фоне старения населения защитить здоровье пожилых людей и сохранить их когнитивные функции.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

    Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

    Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

    В Кремле отказались комментировать арест имущества Чубайса

    Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

    Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

    Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше