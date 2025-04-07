Обнаружена неожиданная причина ухудшения памяти

The Journals of Gerontology: Загрязненный воздух ухудшает работу мозга

Долговременное воздействие загрязненного воздуха может вредить мозгу пожилых людей. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Journals of Gerontology.

Специалисты изучили данные более 1100 человек старше 65 лет, проживающих в Англии. В течение десяти лет исследователи отслеживали, сколько оксида азота и мелких частиц PM2.5 было в воздухе там, где жили участники. Эти вещества поступают в атмосферу в основном от автомобилей, отопительных систем и промышленных выбросов.

Затем ученые проверили память, внимание, способность к планированию и речевые навыки участников с помощью стандартных когнитивных тестов. Оказалось, что у людей, проживавших в наиболее загрязненных районах, результаты тестов были ниже, особенно в заданиях на речь: подбор слов, скорость и плавность речи.

По мнению авторов, загрязнение воздуха может нарушать работу височной доли мозга, которая отвечает за обработку языковой информации. «Наши данные показывают, что загрязнение опасно не только для легких и сердца, но и для мозга. Особенно при длительном воздействии» — говорит автор работы Джорджо Ди Джесса.

Исследователи призывают усилить экологические стандарты и контроль за качеством воздуха, чтобы на фоне старения населения защитить здоровье пожилых людей и сохранить их когнитивные функции.