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16:02, 7 апреля 2025Моя страна

Около тысячи сосен высадили на кладбище Краснодара

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Около тысячи молодых сосен высадили на Всесвятском кладбище Краснодара взамен аварийных деревьев. Об этом сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов в личном Telegram-канале.

По словам главы города, всего до конца года в рамках компенсационного озеленения в Краснодаре появится порядка 2000 деревьев. Наумов уточнил, что поручил коллегам комплексно подходить и к озеленению, а именно — заранее прогнозировать, как будут выглядеть улицы через пять-семь лет.

«Накануне озеленители высадили липовую аллею на улице Калинина. Уверен, через пару лет она тоже расцветет пышным цветом. И отдельно остановлюсь на озеленении Всесвятского кладбища, одного из важнейших исторических объектов города», — уточнил он.

В сентябре 2024 года в сочинском парке высадили древнейшее растение.

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