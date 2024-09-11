В сочинском парке высадили древнейшее растение

В сочинском парке «Ривьера» высадили одно из древнейших растений в мире. Подробности публикует местный портал «Кубанские новости».
Речь идет о дереве араукария, возникшем более 200 миллионов лет назад и способном жить несколько столетий. Всего в парках муниципалитета высажено более 70 таких деревьев.
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Теперь уникальные араукарии украшают еще и «Ривьеру». Отмечается, что их высадили многодетные семьи из Сочи в рамках экологической акции, которая состоялась 9 сентября.
В августе россиянка нашла непристойный гриб. «У меня находка из серии инопланетной экзотики. Я даже не знаю грибы это или растения», — написала она и попросила помощи, чтобы распознать вид грибов.