В сочинском парке высадили древнейшее растение араукарию

В сочинском парке «Ривьера» высадили одно из древнейших растений в мире. Подробности публикует местный портал «Кубанские новости».

Речь идет о дереве араукария, возникшем более 200 миллионов лет назад и способном жить несколько столетий. Всего в парках муниципалитета высажено более 70 таких деревьев.

Теперь уникальные араукарии украшают еще и «Ривьеру». Отмечается, что их высадили многодетные семьи из Сочи в рамках экологической акции, которая состоялась 9 сентября.

В августе россиянка нашла непристойный гриб. «У меня находка из серии инопланетной экзотики. Я даже не знаю грибы это или растения», — написала она и попросила помощи, чтобы распознать вид грибов.

