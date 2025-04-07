Определены неожиданные последствия приема парацетамола

Daily Mail: Парацетамол нарушает работу репродуктивной системы мужчин

Ученые считают: при регулярном применении парацетамол может накапливаться в организме и нарушать работу репродуктивной системы мужчин. В первую очередь — снижать количество и подвижность сперматозоидов. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование Брунельского университета показало: у всех участников эксперимента уровень парацетамола в моче превышал безопасные показатели. Ученые предполагают, что в сочетании с другими эндокринными разрушителями (например, веществами из пластика, косметики и упаковок) это может приводить к снижению выработки тестостерона и разрушать сперму.

Особенно уязвимыми к действию препарата оказались еще не рожденные дети. В экспериментах на мышах парацетамол снижал уровень тестостерона у плодовых тканей, что может привести к проблемам с фертильностью у будущего мужчины. В связи с этим специалисты призывают беременных женщин быть особенно осторожными и принимать минимальные дозы препарата только при острой необходимости.

Снижение фертильности затрагивает все больше людей. По оценкам экспертов, с 1973 по 2018 год среднее количество сперматозоидов в одном миллилитре эякулята у мужчин по всему миру снизилось с 104 до 49 миллионов. После 2000 года скорость падения увеличилась в два раза.

Некоторые эксперты указывают на другие причины этого явления — в первую очередь, на тенденцию более позднего вступления в родительство. Однако специалисты призывают не недооценивать и вред привычных безрецептурных лекарств: при приеме парацетамола необходимо учитывать все риски и использовать препарат осознанно.