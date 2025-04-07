Пенсии в новых регионах России начнут считать по-новому

Финансист Леонова: С 1 июля пенсии в новых регионах РФ будут считать по-новому

Трудовой стаж для учета страховой пенсии гражданам, проживающих в новых регионах, с 1 июля начнут считать иначе. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с агенством «Прайм».

По словам финансиста, расчет трудового стажа закон упорядочивает только для пенсионеров, которые работали до выхода на пенсию в новых субъектах России и сейчас являются гражданами страны.

Уточняется, что в страховой период для них включается работа на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Между тем, на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а на территориях Херсонской и Запорожской областей — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Леонова подчеркнула, что работник получает один коэффициент, за месяц — 1/12, за день — 1/360 за каждый полный отработанный календарный год.

Ранее стало известно, что по состоянию на 1 января 2025 года в системе Социального фонда России (СФР) числятся 41 169 796 пенсионеров. Большинство из них, а именно 33 379 424 человека, получают выплаты по старости.