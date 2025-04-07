Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 7 апреля 2025Экономика

Подавляющую часть акций Петербургского нефтяного терминала передали России

Суд передал государству 55 процентов акций Петербургского нефтяного терминала
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать России подавляющую часть (55 процентов) акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает РБК.

Вышеуказанная доля в капитале АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) до этого принадлежала семье Скигиных, оставшаяся часть находится во владении Елены Васильевой. Суд объяснил свое решение незаконным получением контроля над стратегическим предприятием и удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче доли Скигиных государству.

Отмечается, что свое согласие на подобное распределение долей должны были дать представители Федеральной антимонопольной службы. Однако такого ответа от ведомства не поступало. Кроме того, в 2023 году, как утверждает Генпрокуратура, «иностранные акционеры» спровоцировали корпоративный конфликт, который положил начало «многочисленным судебным разбирательствам».

До 2003 года контрольный пакет акций ПНТ принадлежал Дмитрию Скигину. В дальнейшем его доля перешла детям бизнесмена — Михаилу, Евгению и Полине. Те осуществляли контроль над ценными бумагами нефтетерминала через кипрскую компанию Tujunga Enterprises, котоаря и стала ответчиком по этому делу. Михаил и Евгения Скигины являются гражданами Германии, а Полина — России и Франции. Наличие иностранного гражданства и стало поводом для обращения Генпрокуратуры в суд.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что с 2020 года в доход России были обращены в общей сложности 1,2 триллиона ценных бумаг и других объектов. Работа по выявлению коррупционного и незаконно полученного имущества, отметил он, проводилась совместно с представителями Генпрокуратуры. В ходе проверок в доход государства обратили 13 тысяч объектов недвижимости и 8 тысяч иных объектов, включая транспортные средства и предметы роскоши.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Бывшего российского министра приговорили к условному сроку за миллионный ущерб бюджету

    Звезда «Уральских пельменей» ответил на вопрос об уехавших артистах народной мудростью

    Юг США затопило ливневыми водами

    Жители Патриарших в Москве пожаловались на стук копыт по ночам

    Россиянин потратил 15 рублей на лотерейный билет и выиграл 2 миллиона

    Мать Овечкина обратилась к журналистам

    ЦБ резко поднял курсы доллара и евро

    Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион

    Выходца с Украины сурово накажут за поездку на остров к воинственным аборигенам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше