Подавляющую часть акций Петербургского нефтяного терминала передали России

Суд передал государству 55 процентов акций Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать России подавляющую часть (55 процентов) акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает РБК.

Вышеуказанная доля в капитале АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) до этого принадлежала семье Скигиных, оставшаяся часть находится во владении Елены Васильевой. Суд объяснил свое решение незаконным получением контроля над стратегическим предприятием и удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче доли Скигиных государству.

Отмечается, что свое согласие на подобное распределение долей должны были дать представители Федеральной антимонопольной службы. Однако такого ответа от ведомства не поступало. Кроме того, в 2023 году, как утверждает Генпрокуратура, «иностранные акционеры» спровоцировали корпоративный конфликт, который положил начало «многочисленным судебным разбирательствам».

До 2003 года контрольный пакет акций ПНТ принадлежал Дмитрию Скигину. В дальнейшем его доля перешла детям бизнесмена — Михаилу, Евгению и Полине. Те осуществляли контроль над ценными бумагами нефтетерминала через кипрскую компанию Tujunga Enterprises, котоаря и стала ответчиком по этому делу. Михаил и Евгения Скигины являются гражданами Германии, а Полина — России и Франции. Наличие иностранного гражданства и стало поводом для обращения Генпрокуратуры в суд.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что с 2020 года в доход России были обращены в общей сложности 1,2 триллиона ценных бумаг и других объектов. Работа по выявлению коррупционного и незаконно полученного имущества, отметил он, проводилась совместно с представителями Генпрокуратуры. В ходе проверок в доход государства обратили 13 тысяч объектов недвижимости и 8 тысяч иных объектов, включая транспортные средства и предметы роскоши.