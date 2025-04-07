Попытка горожан спастись от влетевшей в переход метро Москвы «ГАЗели» попала на видео

Опубликовано видео с моментом въезда автомобиля в подземный переход в Москве

Въезд грузового автомобиля «ГАЗель» в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах уличного наблюдения видно, как машина съезжает с автодороги и, скатываясь по ступенькам перехода, скрывается под землей. Далее представлена запись с внутренней камеры, на которой запечатлено, как испуганные горожане, заметив «ГАЗель», пытаются спастись и в последний момент отбегают в стороны, но падают со ступеней. В это же время автомобиль влетает в столб, никого не задев.

Ранее стало известно, что въехавшая в переход «ГАЗель» была на летней резине. Предварительно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Первые сообщения об автомобиле, въехавшем в подземный переход на Кутузовском проспекте, появились утром 7 апреля. «ГАЗель» оказалась сильно повреждена, но водитель смог выбраться из нее самостоятельно. Пострадавших в происшествии нет.