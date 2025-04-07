Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 7 апреля 2025Россия

Появились подробности о влетевшем в переход метро в Москве грузовике

ТАСС: Влетевшая в переход московского метро «ГАЗель» была на летней резине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«ГАЗель», которая влетела в подземный переход метрополитена на станции метро «Парк Победы», была на летней резине. Подробности об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в управлении МВД по столице, в аварии никто не пострадал. В ведомстве также подтвердили, что водитель большегруза не справился с управлением.

Грузовик влетел в подземный пешеходный переход метрополитена на Кутузовском проспекте в Москве утром в понедельник, 7 апреля. Из-за аварии грузовик оказался сильно поврежден, водитель «ГАЗели» смог выбраться самостоятельно.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    На Западе потребовали у США дорожную карту вывода американских войск из Европы

    В ЕС захотели создать оборонный фонд для подготовки к якобы нападению России

    Магазины в России предостерегли от повышения цен на яйца

    В Госдуме захотели в 10 раз увеличить штраф за один вид высказываний

    В России заявили об испуганных «до потери пульса» немцах

    Американский астронавт назвал любимой песню российской группы

    Зеленского начали охранять бойцы ЧВК

    В НАТО призвали Россию танцевать танго для мира с Украиной

    В США пересчитали российские атомные подлодки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше