Появились подробности о влетевшем в переход метро в Москве грузовике

ТАСС: Влетевшая в переход московского метро «ГАЗель» была на летней резине

«ГАЗель», которая влетела в подземный переход метрополитена на станции метро «Парк Победы», была на летней резине. Подробности об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в управлении МВД по столице, в аварии никто не пострадал. В ведомстве также подтвердили, что водитель большегруза не справился с управлением.

Грузовик влетел в подземный пешеходный переход метрополитена на Кутузовском проспекте в Москве утром в понедельник, 7 апреля. Из-за аварии грузовик оказался сильно поврежден, водитель «ГАЗели» смог выбраться самостоятельно.