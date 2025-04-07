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14:21, 7 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

Журова — о призыве Рютте к РФ танцевать танго: Заигрывания нам не интересны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Предложение генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте к России танцевать танго ради завершения украинского конфликта можно трактовать по-разному, заметила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что Россия не готова «танцевать под чью-то дудку», но открыта к партнерским отношениям.

«Мы готовы танцевать калинку-малинку, чтобы продвигать нашу культуру. Танго — это не наша культура. Кроме того, мы не очень любим танцевать под чью-то дудуку, а склоняемся в сторону партнерских отношений. Заигрывания, ущемления интересов России нам не интересы. Так что все зависит от того, чего именно хотят в НАТО», — сказала депутат.

Вместе с тем, Журова отметила, что Россия открыта как к диалогу, так и к компромиссам в той части, где они не будут ставить под угрозу интересы и безопасность страны.

«Мы готовы разговаривать, идти на уступки, если это не ущемляет наши глобальные интересы, безопасность. Какие-то компромиссы всегда могут быть, если они устраивают обе стороны. Но понятно, что мы не собираемся уступать глобально», — заключила политик.

Ранее Рютте заявил, что Россия «тоже должна танцевать танго», чтобы показать миру реальную готовность завершить конфликт на Украине. Он отметил, что Россия действует не достаточно быстро в вопросе урегулирования противостояния.

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