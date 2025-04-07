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13:34, 7 апреля 2025Россия

Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России: Система ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 11:00 до 12:00 дежурные военнослужащие сбили два украинских беспилотника в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях не земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны России отчитались о поражении 19 украинских беспилотников в ночь на 7 апреля. Как выяснилось, 13 дронов сбили над Азовским морем, 4 — над Краснодарским краем, еще по 1 — над Брянской областью и Крымом.

4 апреля беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Мокрушино Курской области. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, ранена девушка 2003 года рождения.

ЖЗЛ
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