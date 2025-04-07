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21:02, 7 апреля 2025Забота о себе

Психолог предупредила о недостатке богатых иностранных женихов

Психолог Чанг: Мужчины переезжают из США ради женитьбы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Среди американских мужчин стало модно искать жену в менее экономически развитых странах, рассказала психолог Салли Чанг. О недостатке таких женихов она предупредила в беседе с Men's Health.

Психолог отметила, что в США существует движение мужчин, которые переезжают в менее развитую страну ради женитьбы. По ее словам, участники этого движения называют друг друга «паспортными бро» и даже создали собственный сайт для общения и советов. «Они едут в страны, где женщины живут беднее и имеют меньше возможностей. Находят там женщин, которые, как они думают, будут им готовить, убирать и во всем их слушаться», — объяснила Чанг.

Психолог отметила, что союз с таким богатым иностранным женихом опасен в первую очередь для женщины, так как она попадает в зависимое положение и может стать жертвой эксплуатации и доминирования. Однако разочарование в таких отношениях нередко настегает и мужчину. Эксперт пояснила, что это происходит, когда он понимает, что у его спутницы есть собственное мнение, характер и способность принимать решения.

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Чанг посоветовала женщинам, прежде чем соглашаться на неравные отношения с иностранцем, задуматься, что в США, как и в любой стране, многие женщины готовы оставить карьеру ради семьи и воспитания детей, многие успешно совмещают эти роли. «Так почему эти мужчины среди миллионов этих женщин не могут найти подходящую и едут в другую страну? Возможно, на самом деле им нужна не традиционная семья, а подчинение», — заключила психолог.

Ранее психотерапевт Джо Кокер назвал неожиданную причину развода в первый год брака. По его мнению, организация шикарной свадьбы может стать поводом для конфликта, который молодожены не сумеют преодолеть.

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