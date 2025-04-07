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20:20, 7 апреля 2025Бывший СССР

Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки

Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки на границе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор и поблагодарил своего коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней крупной партии взрывчатки, которую планировали провезти в Россию. Об этом сообщает БелТА.

«Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — отмечает агентство.

Главы государств также обсудили предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025». Отмечается, что в ходе разговора они также кратко коснулись ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в Россию через Белоруссию попытались ввезти 580 килограммов взрывчатки иностранного производства. Ее удалось обнаружить при сканировании автомобиля на пункте пропуска «Брест».

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