Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки на границе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор и поблагодарил своего коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней крупной партии взрывчатки, которую планировали провезти в Россию. Об этом сообщает БелТА.

«Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — отмечает агентство.

Главы государств также обсудили предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025». Отмечается, что в ходе разговора они также кратко коснулись ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в Россию через Белоруссию попытались ввезти 580 килограммов взрывчатки иностранного производства. Ее удалось обнаружить при сканировании автомобиля на пункте пропуска «Брест».