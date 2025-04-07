Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Песков: Путин обсудил с Лукашенко работу спецслужб и борьбу с терроризмом

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого политики обсудили текущие вопросы взаимодействия двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что Путин и Лукашенко коснулись сотрудничества стран по линии специальных служб в области борьбы с терроризмом.

«Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил о «тайных» звонках Путину из Киева и из-за рубежа, а также раскрыл детали о контактах с Украиной через «окна» на границе.