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12:28, 7 апреля 2025Мир

Россия, Иран и Китай обсудят в Москве иранскую ядерную программу

РФ, Иран и Китай проведут в Москве консультации по иранской ядерной программе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве 7 или 8 апреля состоятся консультации России, Ирана и Китая, посвященные иранской ядерной программе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, его цитирует ТАСС.

«Сегодня или завтра в Москве состоится очередная трехсторонняя встреча, на которой Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой», — сказал дипломат.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел иранские вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности из-за возможной атаки США.

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