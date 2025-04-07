Россия, Иран и Китай обсудят в Москве иранскую ядерную программу

РФ, Иран и Китай проведут в Москве консультации по иранской ядерной программе

В Москве 7 или 8 апреля состоятся консультации России, Ирана и Китая, посвященные иранской ядерной программе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, его цитирует ТАСС.

«Сегодня или завтра в Москве состоится очередная трехсторонняя встреча, на которой Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой», — сказал дипломат.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел иранские вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности из-за возможной атаки США.