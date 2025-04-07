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15:28, 7 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали наиболее подешевевший автомобиль

«Авито Авто»: «Москвич 3» оказался лидером по снижению стоимости в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Кроссовер «Москвич 3» оказался лидером по снижению стоимости в России в начале 2025 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто».

Этот автомобиль с января подешевел в наибольшей степени среди самых популярных в России машин. Розничная стоимость «Москвич 3» снизилась на 18,4 процента и составила 1,77 миллиона рублей, уточнили эксперты.

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На втором месте по динамике оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Его стоимость за отчетный период сократилась на 13,8 процента, до 2,1 миллиона рублей. Тройку лидеров по этому показателю замкнул российский универсал Lada Largus (минус 12,4 процента, до 1,73 миллиона). В топ-5 рейтинга также попали Omoda C5 (минус 3,9 процента, до 2,83 миллиона) и компактный кроссовер Jetour Dashing (минус 3,8 процента, до 2,84 миллиона), заключили аналитики.

Несмотря на заметное снижение цен на ряд автомобилей, эксперты прогнозируют затяжное падение продаж новых машин. Российский авторынок, предупредили они, не вернется к росту раньше 2026 года. В 2025-м реализация просядет на 11 процентов, до 1,39 миллиона единиц. Подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.

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