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16:52, 7 апреля 2025Экономика

Россиянам посоветовали украсить дома к Пасхе

Дизайнер Кузнецова: Русские мотивы подойдут для украшения дома к Пасхе
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

К Пасхе россиянам стоит украсить интерьер дорожками и салфетками с пасхальными принтами или русскими мотивами. Таким советом с «Газетой.Ru» поделилась дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Текстиль может быть как пасхальными принтами, растительными орнаментами, так и нейтральных природных или пудровых оттенков. Подойдут и текстильные изделия с росписями в стиле гжели и хохломы. Лучше всего подойдут изделия из льна и хлопка. Стол рекомендуется украсить тематическими фигурками или композициями, а также достать сервиз, который принято хранить для особенного повода.

Также дизайнер посоветовала украсить дом или квартиру цветами. Подойдут как срезанные цветы в букетах и композициях, так и горшечные растения — гиацинты, нарциссы или примулы. Их можно разместить как на столе в качестве центра сервировочной композиции, либо расставить акцентами по всему пространству гостиной или кухни.

Ранее дизайнер Ксения Кузнецова назвала атрибутами русского стиля в интерьере характерные приметы ремесленных промыслов, определенные знаковые изображения, а также архитектурные элементы. При этом она призвала хозяев квартиры быть сдержанными при оформлении дома, чтобы не получить «музейности» пространства.

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