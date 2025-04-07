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10:43, 7 апреля 2025Россия

Россиянин заявил об оставленной в школе коробке с бомбой и поплатился

Екатеринбуржец заявил о бомбе в оставленной в школе коробке и был задержан
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Екатеринбурга заявил о бомбе в коробке, оставленной им в школе, и поплатился. Пьяного россиянина за выходку задержали. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, все произошло в школе №164. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, занес в здание коробку. Через некоторое время он объявил, что внутри находится опасный предмет. Учителя и дети перепугались и обратились к охранникам. Те скрутили неадекватного гражданина и вызвали сотрудников Росгвардии.

Как утверждает Telegram-канал Ural Mash, дебошира увезли в отдел. В коробке же были медицинские рецепты для детей из местной поликлиники.

Другие обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании.

ЖЗЛ
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