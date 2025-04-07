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12:04, 7 апреля 2025Путешествия

Унесенную течением россиянку спасли на Шри-Ланке

Newswire: Унесенную течением в море российскую туристку спасли в Хиккадуве
Алина Черненко

Фото: Martina Katz / Reuters

Иностранную туристку спасли в небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки Хиккадуве. Об этом сообщает Newswire.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 апреля. Купавшуюся в море женщину унесло течением. Ее вытащили на берег два сотрудника спасательного отряда полиции Хиккадувы, которые несли службу на пляже. Спасенной оказалась 29-летняя гражданка России.

Ранее обессиленного россиянина спасли в море в шести километрах от берега популярного тайского курорта Паттайя. Мужчина был голым, а его тело — покрыто ранами.

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