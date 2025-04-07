Российские саперы начали использовать дроны для разминирования автодорог

МО РФ: Саперы группировки «Юг» разминируют автодороги с помощью сбросов с дронов

Военнослужащие из инженерно-саперного батальона группировки войск «Юг» ВС России начали использовать дроны для разминирования автомобильных дорог и труднодосягаемых участков. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Взрывчатое вещество доставляем с помощью дронов. Оператор подлетает, скидывает на взрывное заграждение и в течение какого-то времени, отлетая на безопасное расстояние, ждет уничтожения взрывного заграждения», — рассказал о методике командир инженерного взвода с позывным Макгрегор. По его словам, сбросы производятся в тыловых зонах противника, а также на передовой.

Макгрегор подчеркнул, что каждый вылет БПЛА тщательно продумывается, учитываются время и погодные условия.

Для уничтожения минных заграждений к беспилотникам прикрепляют тротиловый заряд с огнепроводной трубкой, добавили в военном ведомстве. Тогда после сброса БПЛА отлетает на безопасное расстояние, а затем возвращается на исходную позицию. «Так саперы без риска для личного состава эффективно уничтожают взрывные заграждения противника и помогают в продвижении наших войск», — заключили в МО.

Ранее стало известно, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали взрывчатку под детские игрушки. Так они заминировали территорию бывшего детского сада, где размещали свои позиции.