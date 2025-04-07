Российские студенты подрались в ожидании зачета

В Петербурге студенты подрались в ожидании зачета, два человека пострадали

В Санкт-Петербурге студенты Государственного университета речного и морского флота имени Макарова, расположенного на Двинской улице, подрались в ожидании зачета, два человека пострадали. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, молодые люди не смогли определиться, кто первым пойдет отвечать преподавателю. Спор быстро перерос в потасовку.

У двух студентов были выявлены открытые раны губ и полости рта. В больнице им оказали всю необходимую помощь и отпустили долечиваться домой.

До этого сообщалось, что в Башкирии задержали трех иностранных студентов за драку в общежитии вуза.

Удалось установить, что они напали на двух других студентов, нанеся им многочисленные удары руками. В результате одному из потерпевших сломали челюсть, другой получил ушибы мягких тканей головы.