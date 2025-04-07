Российские войска блокировали движение ВСУ у Горналя в Курской области

РИА Новости: ВС РФ блокировали движение ВСУ у Горналя в Курской области

Российские войска блокировали движение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Горналь Курской области. Об этом рассказал РИА Новости источник в группировке войск «Север».

По словам источника, российские бойцы уже вплотную подошли к Горналю, бои идут в его окрестностях. «По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны», — сказал он.

Источник добавил, что Российская армия не дает ВСУ закрепиться на остатках территории, временно остающейся под украинским контролем. Этому способствует, в частности, эффективный огонь артиллерии, указал он.

Российские войска начали наступление в Курской области в начале марта. Спустя месяц ВСУ контролируют лишь малую часть территории, которую им удалось занять в августе 2024 года.

Ранее стало известно о входе российских солдат еще в один приграничный курский населенный пункт — село Гуево, над которым был поднят российский флаг.